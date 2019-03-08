جمعة "المرأة الفلسطينيّة": إصابة 16 غزيًا برصاص الاحتلال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 16

غزيًا بجراح، مساء اليوم، الجمعة، جرّاء قمع الاحتلال الإسرائيلي لفعاليات الأسبوع الخمسين من مسيرات العودة الأسبوعيّة، التي حملت اسم "المرأة الفلسطينيّة".

وبحسب وزارة الصحّة الفلسطينيّة، فإن من بين المصابين مسعفًا، أصيب جراء استهداف الاحتلال لنقطة إسعاف كانت تعمل على علاج المصابين.

والأسبوع الماضي، أكّدت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار استمرار المسيرات، داعيةً الشعب الفلسطيني للمشاركة في مسيرات اليوم الجمعة الذي يوافق يوم المرأة العالمي؛ احتفاءً وتقديرًا لصمود المرأة الفلسطينية ووفاء لنضالاتها.

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ودعت الهيئة إلى أوسع تحرك شعبي بالضفة والقدس وغزة لدعمهم وإسنادهم، محذرة الاحتلال من استمرار سياساته العدوانية بحقهم.

وأفاد تقرير توثيقي صدر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان، السبت الماضي، أن 267 فلسطينيا استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ انطلاق مسيرات العودة عند السياج الأمني مع قطاع غزة في 30 آذار/مارس 2018.

ووفقا للتقرير، فإن من بين الشهداء 11 شهيدا تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامينهم، منهم 3 أطفال، ومن بينهم 190 استشهدوا خلال مشاركتهم في مسيرات العودة، من بينهم 40 طفلا، وسيدتان، و8 من ذوي الإعاقة، و3 مسعفين، وصحافيان اثنان.

وأظهر التقرير، أن 14673 فلسطينيا أصيبوا، من بينهم 3128 طفلا، 653 سيدة، 171 مسعفا، و148 صحافيًا، ومن بين المصابين 7750 أصيبوا بالرصاص الحي، من بينهم 1433 طفلا، و151 سيدة.