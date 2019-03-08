قلنسوة: الإفراج عن صاحب منزل مهدد بالهدم بعد اعتقاله ليومين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قرّرت المحكمة المركزيّة في مدينة اللد، عصر اليوم، الجمعة، الإفراج عن محمد عودة من قلنسوة، صاحب المنزل المهدّد بالهدم، بشروط مقيّدة، بعدما رفضت الاستئناف الذي قدمته الشرطة الإسرائيليّة، صباحًا.

وأقرت المحكمة المركزية بأن عودة لا يشكل خطرًا على أحد بخلاف ما تدّعيه الشرطة، وأمرت الإفراج الفوري عنه بشروط مقيدة.

وكانت محكمة الصلح في بيتح تيكفا، قرّرت، صباح اليوم، الإفراج عن عودة، إلا أنّ الشرطة استأنفت للمركزية رفضًا للقرار.

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وفي لائحة الاتهام التي قدّمتها الشرطة، نسبت لعودة شبهة "التهديد"، أي "تهديد نفسه وإلحاق الأذى بعائلته، وتهديد الشرطة".

وكان محمد عودة قد اعتقل قبل يومين، على إثر تهديده بتفجير نفسه في بيته إذا ما أقدمت القوات على هدم بيته المهدد بالهدم.

ويتهدد الهدم بيت محمد عودة بحجة البناء دون ترخيص، بعد رفض المحكمة في تجميد أمر هدم البيت، حتى يتسنى له إصدار تراخيص البناء اللازمة.