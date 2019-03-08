سعي ترامب لإعادة تصميم التجارة العالمية لن يستثني إسرائيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يبدو أن محاولة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإعادة تصميم نظام التجارة العالمي لن تستثني حليفة الولايات المتحدة الأوثق، إسرائيل، بحسب ما ذكر موقع "بلومبيرغ"، اليوم، الجمعة.

ووفقًا لما نقل الموقع عن مسؤولين أميركيين اثنين، فمن المقرّر أن يصل إسرائيل، الأسبوع المقبل، وفد أميركي للتفاوض حول اتفاق التجارة الزراعية البينيّة، بهدف إزالة العقبات أمام التصدير الزراعي الأميركي لإسرائيل، علمًا بأن هذه المباحثات ليست الأولى من نوعها، إلا أنها بقيت طيّ الكتمان.

ولن تؤثر المفاوضات الأميركيّة مع إسرائيل على التجارة العالميّة، مثلما تؤثر الحرب التجارية الأميركية على الصين المستمرة منذ قرابة العام، وأدّت إلى تراجع في الأسواق الماليّة؛ إلا أن المحاولة الأميركيّة لتحسين شروط التبادل التجاري مع إسرائيل يظهر أنه لا حصانة لأي من حلفاء الولايات المتحدة من محاولة ترامب لتغيير شروط التجارة الخارجية لبلاده التي يصفها بأنها "غير عادلة"، بحسب "بلومبيرغ"، علمًا بأنها تأتي بعد أيام قليلة عن نيّة ترامب إيقاف العلاقات التفضيليّة لبلاده تجاريًا مع تركيا والهند.

ووفقًا للموقع، فإن ترامب معني بالانتهاء من المفاوضات مع إسرائيل، بعدما تعثّر ذلك على سابقيه في البيت الأبيض. وسعت الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأسبق، باراك أوباما، إلى تعديل بند الزراعة في اتفاق التجارة الحرّة الذي أبرم عام 1985، إلا أن إسرائيل رفضت إزالة المعوقات التي تحد من التنافسيّة.

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وستقلّص الاتفاقية الجديدة نظام الحماية الإسرائيلي وستفتح السوق المحلّي الإسرائيلي على تنافسات إضافيّة، ذكر موقع "بلومبيرغ"، أنها قد تحظى بدعم إسرائيلي معيّن بسبب الإحباط الذي يسببه غلاء المعيشة.

ورغم أن الوفد الأميركي لم ينهِ مفاوضاته، إلا أن ما رشح من الاتفاقية التي يجري التفاوض حولها هو خفض التعريفات الجمركية على السلع الزراعية الأميركيّة.

ووصل العجز التجاري بين الولايات المتحدة وإسرائيل خلال عام 2017 إلى 14 مليار دولار، رغم صغر السوق الإسرائيلي مقارنةً بالسوق الأميركي الذي يبلغ 55 ضعفه، كما تعتبر الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لإسرائيل، أما التبادل التجاري البينيّ فيصل إلى 30 مليار دولار، وهو ثلاثة أضعاف التبادل التجاري الإسرائيلي الصيني.

وتقوم الصادرات الإسرائيليّة للولايات المتحدة، أساسًا، على تصدير الحجارة الثمينة والمعدّات الإلكترونيّة.