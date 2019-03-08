تعطيل العمل والدراسة في فنزويلا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - علّقت السلطات الفنزويلية العمل والدراسة، اليوم، الجمعة، بسبب عطل كبير في التيار الكهربائي منذ نهاية الخميس، وصفته كراكاس بأنه عمل "تخريبي".
واتخذ الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، هذا القرار "بغرض تسهيل إعادة خدمة الكهرباء في البلاد التي تتعرض لحرب كهربائية إمبريالية"، بحسب تغريدة لديلسي رودريغيز، التي تشغل منصب نائب الرئيس.
وانقطع التيار الكهربائي في كراكاس عند الساعة 16:50 بالتوقيت المحلي (20:50 بتوقيت غرينتش) ما أثر على كل أحياء المدينة وخدمات النقل وشارات المرور. واضطر آلاف الأشخاص إلى العودة من العمل سيرًا إلى منازلهم.
كما أثر العطل على نشاط المطار الدولي سيمون بوليفار، بحسب شبكات التواصل الاجتماعي.
وانقطعت، فجأة، خدمات الهاتف والإنترنت وتوزيع ماء الشرب التي تؤمنها مضخات تعمل على الكهرباء.
ومع أنّ انقطاع التيار الكهربائي بات أمرًا معتادا في فنزويلا، فإنه نادر الحدوث في العاصمة وخصوصا على هذا النطاق الواسع.
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