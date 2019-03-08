انت الان تتابع تفاصيل خبر فايننشال تايمز: شبح "داعش" لا يزال حياً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 8 مارس 2019 05:43 مساءً - قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن الدول الغربية والمجاورة لسوريا هونت من تأثير تنظيم الدولة في اضطراب النظام العالمي، "لكن شبح التنظيم لا يزال حياً رغم انتهاء الخلافة".

وأضافت الصحيفة، في مقال نشرته اليوم الجمعة، أنه بعد "وحشية تنظيم الدولة المبنية على الذبح والاستعباد الذي يرفضه غالبية المسلمون، لا تزال السياسات والممارسات التي تغضب المسلمين السنة في سوريا والعراق قائمة".

واعتبرت أن "هذه المآسي هي التي تغذي التنظيم"، مشيرة إلى أن عناصره انسحبوا لشن ضربات إرهابية أو نقل عملياتهم إلى بلدانهم الأصلية.

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وقالت: إن "سكان باريس وبروكسل ونيس وبرلين ولندن ومانشستر وإسطنبول وأنقرة لا يحتاجون من يذكرهم بالفظائع التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية".

ورأت الصحيفة أن تهديد العنف المسلح في العالم تضاف إليه مأساة موجات اللاجئين المتوجهين إلى أوروبا في 2015-2016، التي غذت بذور الشعبوية في دول الاتحاد الأوروبي.

وتناولت قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب ألفين من قوات بلاده منتشرة في الشمال الشرقي لسوريا إلى جانب قوات فرنسية وبريطانية، لدعم مليشيا كردية ضد تنظيم الدولة.