انت الان تتابع تفاصيل خبر البشير يحيل عدداً من ضباط الجيش إلى التقاعد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 8 مارس 2019 05:43 مساءً - أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، الجمعة، قرارات جمهورية تم بموجبها إحالة عدد محدود من ضباط الجيش إلى التقاعد، وترقية آخرين.

وقال الجيش في بيان: إن "الترقيات شملت ضباطاً في رتب مختلفة"، دون أن يشير إلى أعداد المحالين إلى التقاعد، أو الذين تمت ترقيتهم.

وأكد الجيش أن القرارات "راتبة، وتأتي وفق قانون القوات المسلحة السودانية واللوائح المنظمة لخدمة وترقي ضباط الجيش".

وكان الرئيس السوداني أقال، في وقت متأخر من أول أمس الأربعاء، محافظ البنك المركزي محمد خير الزبير من منصبه بعد أشهر من تعيينه.

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البشير كلف، بحسب بيان للرئاسة، حسين يحيى جنقول مهام محافظ البنك، دون توضيح أسباب إقالة من سبقه.

وفي سبتمبر الماضي، أصدر البشير قراراً قضى بتعيين الزبير محافظاً للبنك المركزي، خلفاً لمساعد محمد أحمد، الذي كان يتولى مهام المحافظ بالإنابة، عقب وفاة محافظ البنك، حازم عبد القادر.

يشار إلى أن السودان يعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة انعكست على إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، وأدت إلى هبوط قيمة العملة المحلية بمعدلات غير مسبوقة أمام العملات الأجنبية.

ويواجه الرئيس السوداني، منذ 19 ديسمبر الماضي، احتجاجات تطالبه بالتنحي؛ بسبب "تردي الأوضاع المعيشية، وارتفاع أسعار الخبز والطحين".

وأسفرت تلك الاحتجاجات عن سقوط 32 قتيلاً، وفق آخر إحصاء حكومي، في حين قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير الماضي، إن عددهم بلغ 51 قتيلاً.