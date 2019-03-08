استقالة نواب من الحزب الحاكم في الجزائر وانضمامهم للاحتجاجات

أعلن نواب من حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في الجزائر، اليوم الجمعة، استقالتهم من الحزب وانضمامهم للاحتجاجات، بحسبما نقلته وكالة رويترز عن تلفزيون "الشروق" الجزائري.
وأعلنت مجموعة من الإطارات والمناضلين في "جبهة التحرير الوطني" استقالتهم من الحزب ودعمهم للحراك الشعبي.
وجاء في البيان: "نعلن للرأي العام ولكافة مناضلي ومناضلات "حزب جبهة التحرير الوطني" استقالتنا الجماعية من الحزب، ونذكر بمواقفنا السابقة المؤيدة للحراك الشعبي واحتجاجنا إزاء العبث الذي بات يطبع تصرفات وعبث القيادة اللاشرعية التي اختطفت الحزب".
هذا، واحتشد آلاف المتظاهرين في العاصمة الجزائرية اليوم، احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
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