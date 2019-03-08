اتهامات النصب والاحتيال تطارد الجزيرة أمام المحاكم الأمريكية

" frameborder="0"> " frameborder="0"> القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - باسمة الغصين، مستشارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لشؤون الشرق الأوسط، تتهم قناة "الجزيرة" القطرية بالإخلال بالاتفاق المادي معها والتهرب من سداد نحو ثلثي المستحقات لها؛ الأمر الذي يعرضها لمشكلة كبيرة مع مصلحة الضرائب ويهدد مستقبلها السياسي، ونتيجة ذلك أعلنت الغصين مقاطعتها قناة الجزيرة وعدم ظهورها على شاشتها مجددا، وتقديم دعوى قضائية ضد القناة القطرية.. واقعة تكشف عن الاحتيال الذي تمارسه القناة القطرية ضد ضيوفها في الولايات المتحدة الأمريكية.

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