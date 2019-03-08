16 نائبا بالكونجرس ينتقدون استراتيجية ترامب بفنزويلا

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مظاهرات فنزويلا
انتقدت مجموعة مكونة من 16 نائبًا ديمقراطيًا في الكونجرس الأمريكي استراتيجيّة إدارة الرئيس دونالد ترامب في الأزمة التي تشهدها فنزويلا، إذ قال أعضاء الكونجرس في رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو أوردتها قناة "فرانس 24" اليوم الجمعة: «نحن نكتب للتعبير عن قلقنا العميق حيال إدارة فريق ترامب العلاقات مع فنزويلا، وبخاصة اقتراحاته بالتدخّل العسكري وفرض عقوبات أحاديّة»، كما أدان النواب اعتراف واشنطن بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسًا بالوكالة من دون وجود خطة واضحة لإجراء انتخابات ديمقراطية وتجنب تصاعد العنف.
وعبر النواب عن إدانتهم الشديدة لتصرفات حكومة مادورو «التي قتلت المتظاهرين، وأعاقت دخول المساعدات الإنسانية إلى البلاد»، معتبرين أن التهديدات بتدخل عسكري أمريكي غير مقبولة. وشهدت فنزويلا التي تعاني من الأزمات أمس انقطاعا للكهرباء على نطاق واسع نتيجة ما وصفتها الحكومة بواقعة «تخريب»
وعبر النواب عن إدانتهم الشديدة لتصرفات حكومة مادورو «التي قتلت المتظاهرين، وأعاقت دخول المساعدات الإنسانية إلى البلاد»، معتبرين أن التهديدات بتدخل عسكري أمريكي غير مقبولة.
وشهدت فنزويلا التي تعاني من الأزمات أمس انقطاعا للكهرباء على نطاق واسع نتيجة ما وصفتها الحكومة بواقعة «تخريب» في سد يعمل بالطاقة الكهرومائية يوفر الكثير من الكهرباء للبلاد.
ويتكرر انقطاع الكهرباء في فنزويلا، حيث يتداعى الاقتصاد تحت وطأة التضخم إلى جانب النقص الحاد في الغذاء والدواء وهجرة جماعية لأكثر من ثلاثة ملايين مواطن.
ويقول المنتقدون إن الفساد وتراجع الاستثمار أسهما في عدم قدرة شبكة الطاقة الكهربائية بالبلاد على العمل، في حين يقول مادورو إن الخصوم السياسيين يخلقون تلك المشكلات عن عمد.
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