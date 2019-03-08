انت الان تتابع 16 نائبا بالكونجرس ينتقدون استراتيجية ترامب بفنزويلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مظاهرات فنزويلا

انتقدت مجموعة مكونة من 16 نائبًا ديمقراطيًا في الكونجرس الأمريكي استراتيجيّة إدارة الرئيس دونالد ترامب في الأزمة التي تشهدها فنزويلا، إذ قال أعضاء الكونجرس في رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو أوردتها قناة "فرانس 24" اليوم الجمعة: «نحن نكتب للتعبير عن قلقنا العميق حيال إدارة فريق ترامب العلاقات مع فنزويلا، وبخاصة اقتراحاته بالتدخّل العسكري وفرض عقوبات أحاديّة»، كما أدان النواب اعتراف واشنطن بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسًا بالوكالة من دون وجود خطة واضحة لإجراء انتخابات ديمقراطية وتجنب تصاعد العنف.

وعبر النواب عن إدانتهم الشديدة لتصرفات حكومة مادورو «التي قتلت المتظاهرين، وأعاقت دخول المساعدات الإنسانية إلى البلاد»، معتبرين أن التهديدات بتدخل عسكري أمريكي غير مقبولة. وشهدت فنزويلا التي تعاني من الأزمات أمس انقطاعا للكهرباء على نطاق واسع نتيجة ما وصفتها الحكومة بواقعة «تخريب»