الجزائر: الحزب الحاكم يعلن رغبة “بوتفليقة” في تسليم آمن للسلطة

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:

أعلن الحزب الحاكم الجزائري، اليوم الجمعة، رغبة الرئيس بوتفليقة في “تسليم آمن للسلطة”، عبر عملية ديمقراطية.

في السياق، ذكرت تقارير تلفزيونية أن عدة نواب من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر استقالوا من عضوية الحزب.

وقالت قناة الشروق التلفزيونية الخاصة، اليوم الجمعة، إن عدة نواب من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر استقالوا من عضوية الحزب لينضموا إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة.