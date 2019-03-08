الان تتابع فنزويلا.. إغلاق المدارس وتعطيل العمل بعد انقطاع الكهرباء في معظم أنحاء البلاد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
أغلقت الحكومة الفنزويلية المدارس، وأعلنت اليوم الجمعة، عطلة بعد انقطاع الكهرباء عن العاصمة كراكاس ومدن كبيرة أخرى بسبب عطل في محطة الطاقة الكهرومائية الرئيسية بالبلاد.
وكتبت نائبة الرئيس دلسي رودريجيز، على “تويتر”، اليوم الجمعة، أن الرئيس نيكولاس مادورو، أمر بتعطيل الدراسة والعمل لتيسير جهود
استعادة خدمة الكهرباء في البلاد.
ويتكرر انقطاع الكهرباء في فنزويلا، حيث يتداعى الاقتصاد تحت وطأة التضخم إلى جانب النقص الحاد في الغذاء والدواء وهجرة جماعية
لأكثر من ثلاثة ملايين مواطن.
ويقول المنتقدون، إن الفساد وتراجع الاستثمار أسهما في عدم قدرة شبكة الطاقة الكهربائية بالبلاد على العمل في حين يقول مادورو إن الخصوم السياسيين يخلقون تلك المشكلات عن عمد.
كانت هذه تفاصيل خبر فنزويلا.. إغلاق المدارس وتعطيل العمل بعد انقطاع الكهرباء في معظم أنحاء البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.