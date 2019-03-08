زوجة حفيد مؤسس قطر تقدم شكوى للأمم المتحدة جراء انتهاكات حقوقية من النظام

تتواصل انتهاجات حقوق الإنسان في قطر حيث تقدمت أسماء ريان زوجة الشيخ طلال بن عبد العزيز بن أحمد بن على آل ثاني، حفيد مؤسس قطر، بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد نظام "الحمدين" جراء تنكيله بزوجها وسجنه وانتهاك حقوقها وأسرتها.

وسلمت ريان الشكوى الجمعة إلى محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وفق بيان.

وأكدت زوجة حفيد مؤسس قطر في شكواها التي عرضتها أمام "النسور" أن الحكومة والنظام في الدوحة ارتكبا انتهاكات جسيمة بحق زوجها، حيث قاما باستدراجه من الخارج ليتم تلفيق التهم له بالتوقيع على شيكات دون رصيد ويلقى به في السجن بعد ذلك بدعوى عدم تسديده لديونه.

وأضافت ريان أن النظام القطري استخدم التآمر من أجل استدراج زوجها بوعده بأنه سيتم منحه الإرث عن أبيه الذي كان قد توفي في المنفى بالسعودية وجده وهما من أهم أعضاء الأسرة المالكة وكانا يتمتعان وحتى الآن باحترام وحب الشعب القطري.

وأشارت إلى أنه تم الحكم على زوجها بالسجن لمدة 25 عامًا وهو بالفعل في السجن منذ ست سنوات وتتم معاملته أسوأ معاملة حتى إنه تم وضعه في حبس جرى بناؤه فوق نظام للصرف الصحي.

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وأكدت أنه على الرغم من الضغوط الهائلة التي مارسها النظام القطري عليه حتى يوقع تنازلا عن حقوقه في قطر إلا أنه رفض؛ ما أدى إلى قيامهم بالانتقام منه ومن أسرته المكونة من زوجته وأبنائه الأربعة (العنود وعبدالله وأحمد والجوهرة).

شكوى زوجة حفيد مؤسس قطر تضمنت الممارسات الجسيمة التي قام بها نظام الحمدين ضد أبناء الشيخ طلال، وهم أربعة أطفال حيث طردتهم من منزلهم وأجبرتهم على العيش في منزل بمنطقة مهجورة قريبة من المساكن المؤقتة لعمال بناء استاد (الفيفا).

وبيّنت أن الأطفال الأربعة تعرضوا لشتى أنواع الأمراض وانتهك النظام القطري كل حقوقهم في الرعاية والخدمات الصحية ولم يمكن الأسرة من دفع التأمين الصحي الخاص لرعايتهم.

وأوضحت أنه بحكم مدة السجن (25 عامًا) قد يصعب رؤية زوجها أطفاله، لافتة إلى أن طفله الأصغر لم تتح له منذ ولادته فرصة رؤية والده.

وطالبت زوجة حفيد مؤسس قطر، في شكواها، المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالعمل على محاسبة المسؤولين القطريين عن تلك الانتهاكات بحق زوجها وحقها وأطفالهما وكذلك إعادة حقوقهم إليهم من هذا النظام الجائر.