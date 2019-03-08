وفاة وزير الدستور الصومالي بشكل مفاجئ في دبي

توفي عبدالرحمن حوش جبريل، وزير الدستور الصومالي، ظهر اليوم الجمعة، في مستشفى بمدينة دبي الإماراتية.

وأكد الأمين العام لوزارة الدستور الصومالي محمد أبوبكر عبر صفحته بموقع "فيسبوك" خبر وفاة الوزير في مستشفى بمدينة دبي.

وقال المدير إن الوزير كان في دبي لحضور عرس ابنته، لكنه دخل المستشفى الليلة الماضية إثر وعكة صحية مفاجئة.

ونعى رئيس الوزراء الصومالي حسن على خير بعميق الحزن الفقيد، وأرسل تعازيه إلى أسرة جبريل وأقاربه.

ومنذ عام 2012، كان جبريل يشغل منصب وزير الدستور بالبلاد.