وفاة وزير الدستور الصومالي

توفي وزير الشؤون الدستورية عبد الرحمن حوش جبريل. الوزير الذي كان يخضع لعلاج الكلى في دبي يوم الجمعة. شغل هوش منصب وزير الشؤون الدستورية بين عامي 2011 و 2012 في الحكومة الفيدرالية الانتقالية آنذاك. تم تعيينه في نفس المنصب من قبل رئيس الوزراء حسن خاير عندما وصل إلى مكتبه في أوائل عام 2017.

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