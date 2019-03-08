إثيوبيا توصي رئيس الصومال بعدم التدخل في شؤون صوماليلاند

أبلغ رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الاتحادية ، أبي أحمد ، رئيس الصومال بعدم التدخل في شؤون صوماليلاند لأن استقرار البلد ورفاهه أمر حيوي للسلام الإقليمي.

وطبقًا لما نشره مكتب رئيس الوزراء في الفيسبوك ، فقد استند رئيس الوزراء آبي ومناقشات الرئيس فارماجو إلى أربع نقاط ، منها أن الصومال سيصلح العلاقات مع أرض الصومال لدعم السلام الإقليمي. وبعبارة أخرى ، قد يؤدي التدخل في شؤون صوماليلاند دون مبرر إلى قلب الموازين الأمنية الإقليمية الحساسة.

رئيس الوزراء أحمد ، حل محل الإقليمية جميع الاعتبارات الأخرى. كانت تلك هي الرسالة التي رغب في مشاركتها مع الرئيس فارماجو.

وقد التقى الرئيس بيهي ورئيس الوزراء آبي في 20 فبراير لتعزيز العلاقات الثنائية ، بما في ذلك الأمن ، الذي بدا أنه قام بتخفيض القيادات الشابة في فيلا الصومال الصومالية في مقديشو.

وقال البيان"ركزت المناقشات على أربع قضايا رئيسية بما في ذلك تعزيز السلام الإقليمي بموجب الاتفاقيات التي تم توقيعها في وقت سابق ؛ وآليات لضمان تعزيز العلاقات بين كينيا والصومال ؛ واستمرارية تطوير الموانئ المشتركة ؛ وضمان أن العلاقات مع إدارة أرض الصومال تدعم السلام الإقليمي".