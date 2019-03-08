فشل فى تسوية نزاع بين الصومال وكينيا .. ومحكمة العدل تتدخل

أخفقت الصومال وكينيا في التوصل إلى اتفاق حول كيفية تسوية نزاع حدودي في اجتماع نيروبي بوساطة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.

ووفقا للصحيفة اليومية ، تريد مقديشو أن تنتظر محكمة العدل الدولية البت في النزاع ، بينما تفضل كينيا تسوية خارج المحكمة.

أبقى الجانب الكيني صامتين إلى حد كبير على تفاصيل الاجتماع ولم يصدر بيان مشترك بعد المناقشات التي جرت خلال اجتماع مغلق في دار الولاية ، نيروبي.

وكان الهدف من الاجتماع هو إعادة الوضع السياسي الدبلوماسي بين الجارين بعد أن استدعت كينيا في 16 فبراير سفيرها في الصومال في أعقاب قرار حكومة مقديشو بالمزاد العلني لمزارع استكشاف النفط والغاز في قلب نزاع بحري بحري في المحيط الهندي.

تدرس محكمة العدل الدولية في لاهاي مطالبة بشأن الحدود البحرية التي جلبتها الصومال في عام 2014 بعد أن تعطلت المفاوضات على امتداد 100.000 كيلومتر مربع من قاع البحر.

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يوم الأربعاء ، 6 مارس ، توسط الزعيم الإثيوبي في اجتماع في نيروبي بين الرئيسين أوهورو كينياتا ونظيره الصومالي محمد فارماجو.

وقال المتحدث باسم الصومال عبد النور محمد أحمد إن الزعماء وافقوا على السماح لمندوبيهم بمعاودة ذلك كطريقة "لاستعادة العلاقات".

وقال "لقد وافقوا أيضا على عودة سفرائهم إلى مهمة كل بلد لاستئناف مهامهم المهمة".

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