شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: استقالة نواب من الحزب الحاكم وانضمامهم للمحتجين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (تونس) قالت قناة الشروق التلفزيونية الخاصة اليوم (الجمعة) إن عدة نواب من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر استقالوا من عضوية الحزب، لينضموا إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

قالت قناة الشروق التلفزيونية الخاصة اليوم (الجمعة) إن عدة نواب من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر استقالوا من عضوية الحزب، لينضموا إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

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