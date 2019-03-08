اليوم السابع
أعلن العالم المصرى الكبير د. جمال شيحة عضو البرلمان ولجنة التعليم والبحث العلمى أنه اكتشف وبعد دراسة مستفيضة على أكثر من 2287 حالة مرضية ولمدة عام، أن علاج فيروس c يحمى مرضى التليف من الإصابة بسرطان الكبد.
وأكد العالم المصرى د. جمال شيحة أن أحدث الابحاث المنشورة عالمياً تؤكد أن الأدوية المضادة للفيروسات تقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد، وأن النتائج أكدت أن المضادات الفيروسية كان لها دور كبير فى الحد من المخاطر الخاصة بسرطان الكبد لدى مرضى التهاب الكبد المزمن c والذين يعانون من تليف فى الكبد المتقدم.
ويواصل...
كانت هذه تفاصيل خبر بشرى لمرضى الكبد.. جمال شيحة: علاج فيروس c يحمى مرضى التليف من سرطان الكبد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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