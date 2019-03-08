بشرى لمرضى الكبد.. جمال شيحة: علاج فيروس c يحمى مرضى التليف من سرطان الكبد

اليوم السابع

أعلن العالم المصرى الكبير د. جمال شيحة عضو البرلمان ولجنة التعليم والبحث العلمى أنه اكتشف وبعد دراسة مستفيضة على أكثر من 2287 حالة مرضية ولمدة عام، أن علاج فيروس c يحمى مرضى التليف من الإصابة بسرطان الكبد.

وأكد العالم المصرى د. جمال شيحة أن أحدث الابحاث المنشورة عالمياً تؤكد أن الأدوية المضادة للفيروسات تقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد، وأن النتائج أكدت أن المضادات الفيروسية كان لها دور كبير فى الحد من المخاطر الخاصة بسرطان الكبد لدى مرضى التهاب الكبد المزمن c والذين يعانون من تليف فى الكبد المتقدم.

ويواصل...