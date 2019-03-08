اليوم السابع - كتبت فاطمة شوقى
نشرت صحيفة "إيرالدو دى ميخيكو" المكسيكية تسجيل فيديو لمقاتلات روسية تنتشر على سواحل فنزويلا، وقالت إنه من الممكن أن يكون لدى الحكومة الفنزويلية 24 مقاتلة مسلحة بصواريخ مضادة للغواصات.
ونشر شريط فيديو لمقاتلين من أصل روسى وصينى يقوم بدوريات فى سواحل فنزويلا، خوفا من التدخل العسكرى الأمريكية، كما تم الكشف عن الصور المأخوذة من كاميرا الجناح وأحد الطائرات.
وأشارت إلى أن حكومة نيكولاس مادورو لديه 24 من هذه المقاتلات من طراز Sujói Su و-30MK2Kالذى وصلوا إلى البلاد فى ديسمبر من العام...
كانت هذه تفاصيل خبر مقاتلات روسية على سواحل فنزويلا للتصدى للتدخل العسكرى الأمريكى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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