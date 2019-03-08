قيادي إخواني سابق يكشف خبايا تنظيم حسن البنا في الإمارات

صدى البلد - منار نور
أثار كتاب كبنجارا للكاتب عبدالرحمن بن صبيح السويدي، رواد السوشيال ميديا فى الإمارات بسبب مضمونه الذى يفضح الجماعات الإخوانية الإرهابية.
وشغل "السويدي" منصبًا قياديًا في تنظيم جماعة الإخوان، استطاع من خلال كتاب كبنجارا، الحديث عن بداياته داخلها، واعترافاته عن خبايا التنظيم الإرهابي وأحقاده على دولة الإمارات.
واستمد كتاب "كبنجارا" اسمه من كلمة "KE PENJARA"، التي تعني "خذوه إلى السجن" بلغة "الملايو"، والتي صاح بها ضابط شرطة في وجه المؤلف أثناء توقيفه والتحقيق معه في جزيرة "بَتَمْ" الإندونيسية، قبل إطلاق...
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