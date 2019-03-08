الهدايا التي أغدقها زعماء عرب على الرئيس ترامب وأسرته

روسيا اليوم
أغدق زعماء العالم، ومنهم قادة في الخليج هدايا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأسرته بأكثر من 140 ألف دولار خلال 2017، وهو عامه الأول في البيت الأبيض.
وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن الرياض وبكين كانتا من أكرم المانحين لأسرة ترامب، إذ منحت السعودية ودول الخليج هدايا لترامب وأسرته بقيمة لا تقل عن 24120 دولارا.
ووفقا لتقرير سنوي يحصي هذه الهدايا، فقد تضمنت هدايا الرياض قلادة قيمتها 6400 دولار من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ونموذجا لطائرة مقاتلة مطليا بالذهب قيمته 4850 دولارا من ولي عهد البحرين...
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