أنقرة: نعمل لمنع تأثير صفقة "إس-400" الروسية على تسلمنا "إف-35" الأمريكية

روسيا اليوم

أعلنت تركيا إنها تعمل داخل أقبية الكونغرس الأمريكي لحلحلة الجمود المحيط بتسلمها طائرات "F-35" الأمريكية، بعد تهديدات مشرعين أمريكيين بتجميد هذه الصفقة مع أنقرة العضو في حلف الناتو.

وأبلغ مسؤولون أمريكيون تركيا أنه سيكون من "المستحيل" تمرير مبيعات طائرات لوكهيد مارتن من طراز "F-35" المقاتلة عبر الكونغرس، بسبب إقدام أنقرة على شراء نظم دفاع جوي من طراز "إس-400" من روسيا.

لكن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار كشف اليوم الجمعة أنه يعمل على حل هذه القضية داخل أروقة الكونغرس.

وفي حديثه خلال مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء...