روسيا اليوم
أعلنت تركيا إنها تعمل داخل أقبية الكونغرس الأمريكي لحلحلة الجمود المحيط بتسلمها طائرات "F-35" الأمريكية، بعد تهديدات مشرعين أمريكيين بتجميد هذه الصفقة مع أنقرة العضو في حلف الناتو.
وأبلغ مسؤولون أمريكيون تركيا أنه سيكون من "المستحيل" تمرير مبيعات طائرات لوكهيد مارتن من طراز "F-35" المقاتلة عبر الكونغرس، بسبب إقدام أنقرة على شراء نظم دفاع جوي من طراز "إس-400" من روسيا.
لكن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار كشف اليوم الجمعة أنه يعمل على حل هذه القضية داخل أروقة الكونغرس.
وفي حديثه خلال مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء...
كانت هذه تفاصيل خبر أنقرة: نعمل لمنع تأثير صفقة "إس-400" الروسية على تسلمنا "إف-35" الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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