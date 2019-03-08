روسيا اليوم فجرت في مواقع التواصل الاجتماعي قنبلة من العيار الثقيل، إذ نشرت تصريحات منسوبة لدبلوماسي باكستاني سابق بأن إسلام آباد احتجزت طيارا إسرائيليا بعد الاشتباك الجوي مع الهند 27 فبراير. ويتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات وتسجيلا صوتيا منسوبا إلى الدبلوماسي الباكستاني السابق والمحلل السياسي، ظفر هلالي، حيث يقول، نقلا عن "مصادره في وزارة الدفاع" إن باكستان احتجزت الطيار الإسرائيلي الذي نجا بعد إسقاط طائرته وتحطمها في الأراضي الباكستانية، جراء الاشتباك الجوي. ووردت أنباء مفادها أن الولايات المتحدة...

كانت هذه تفاصيل خبر دبلوماسي باكستاني سابق يزعم أن بلاده احتجزت طيارا إسرائيليا بعد الاشتباك الجوي مع الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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