"الأزهري" يوجه 4 رسائل في خطبة الجمعة بحضور السيسي: حاسبوا بصرامة كل مهمل وفاسد

مصراوي - كتبت - عايدة رضوان:

وجه الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، 4 رسائل أثناء إلقاء خطبة صلاة الجمعة، اليوم بمسجد المشير طنطاوي، تحت عنوان "فضل الشهادة ومنزلة الشهداء"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من المسئولين.

وقال الأزهري في رسالته الأولى إلى بطل مصر العظيم وشهيدها الأكبر الفريق عبد المنعم رياض: "البطل الشهيد عبد المنعم رياض الذي فاضت روحه الطاهرة في أعنف اشتباك قامت به قواتنا المسلحة مع قوات العدو الإسرائيلي في حرب الاستنزاف"، متابعًا: "إننا في هذا اليوم وإلى أن نلقى الله سنتذكرك أيها...