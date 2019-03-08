خليل بيوم المرأة العالمي: المرأة شريكة الحياة بتفاصيلها وعطاءاتها تتجاوز أيام السنة

ركّز وزير المالية علي حسن خليل، على أنّ "المرأة شريكة الحياة بتفاصيلها وبكلّ أيامها، وتكريمها بيوم عالمي هو رمزيٌ فقط، لأنّ عطاءاتها تتجاوز أيام السنة، إلى أوّل لحظة في التاريخ وإلى آخر لحظة في المستقبل".
ووجّه، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، بمناسبة يوم المرأة العالمي، تحية إلى "المرأة في كلّ أيّامنا، الأم والعاملة والمربية والمقاومة...".
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