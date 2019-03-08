الجيش: 4 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة دون طيار تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 7 آذار 2019 الساعة 15:45، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الوزاني لمدة 10 دقائق، من ثمّ غادرت الأجواء من فوق البلدة المذكورة".

وذكرت في بيان، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت أيضًا بتاريخ 7 آذار 2019 الساعة 8:00، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 11:45 من فوق البلدة المذكورة".

وأوضحت المديرية أنّ "عند الساعة 22:10، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 00:30 من فوق البلدة المذكورة"، لافتةً إلى أنّ "عند الساعة 22:40، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الشوف والجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 8 آذار 2019 الساعة 3:20 من فوق البلدة المذكورة".