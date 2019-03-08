حسن مراد التقى سفيرة قبرص: هدف الحكومة تعزيز العلاقات مع كل بلدان الجوار

عرض وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد مع سفيرة قبرص كريستينا رافتي سبل التعاون بين البلدين.

وأكدت رافتي أن "الدولة القبرصية لديها نية دعم الحكومة الجديدة"، وأبدت استعداها للتعاون "بهدف المصالح المشتركة لدى البلدين".وشددت على أهمية "الاتفاق الثلاثي بين لبنان وقبرص واليونان، وسيتم فتح باب لتعاون جديد بين البلدان الثلاثة".

من جهته أثنى مراد على الاتفاقية الثلاثية، مشيرا الى أن "الحكومة هي حكومة عمل، هدفها تعزيز العلاقات مع كل بلدان الجوار لما فيه مصلحة لبنان التي يجب أن تكون فوق كل اعتبار".