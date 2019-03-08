الفرزلي: الكلام عن اهتزاز العلاقة بين الرئيس عون والحريري في غير مكانه اطلاقا

اوضح نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ان "هناك وجهة نظر ادلى بها نائب حسن فضل الله لا تزال قيد الإخبار، وهي ليس تهمة مثبتة، فكل شخص بريء حتى ثبوت الادانة، وبالتالي فان اللعبة هي لعبة قضاء، حيث يعالج هذا الملف"، مشددا على ان "هذا الملف لن يؤثر على العلاقات الرئاسية، كونه لا يوجد ربط".

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، لفت الفرزلي إلى أن "لجنة المال والموازنة تعقد عدة جلسات اسبوعيا من اجل متابعة الملفات المالية للدولة، كما ان قطع الحساب في طريقه الى الانجاز، وبالتالي لماذا يجب ان نصدر الاحكام مسبقا"، مشدداً على أن "مكافحة الفساد على عاتق القضاء ولا دخل للسلطة التنفيذية في عمله"، مشيراً إلى أن "الاصلاحات المطلوبة يقرها مجلس النواب والحكومة تنفذها".

أشار إلى أنه "اذا تبين شيء ما سيكون القضاء مسؤولا عن متابعة اي ملف"، مضيفا: "اما الكلام عن اهتزاز العلاقة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري في غير مكانه اطلاقا، مؤكدا انه لا يجوز تعديل التسوية، والا فان الحكومة "ستطير".