دبور يلتقي نائب الامين العام للجبهة الديمقراطية فهد سليمان

التقى سفير دولة فلسطين في لبنان اشرف دبور نائب الامين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان وعضوي المكتب السياسي للجبهة علي فيصل وعدنان يوسف. بحضور قائد الأمن الوطني اللواء صبحي ابو عرب، و عضو قيادة "حركة فتح" في لبنان اللواء منذر حمزة و المستشار اول في السفارة حسان ششنية.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على تعزيز العمل الفلسطيني المشترك، وتسهيل الأمور الحياتية اليومية لأهلنا في المخيمات.

واكد المجتمعون وحدانية الثمثيل الفلسطيني والتي تجسدها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده.

كما تم التأكيد على "الوحدة الوطنية الفلسطينية لنتمكن من مواجهة الصفقات المشبوهة موحدين لإنجاز المشروع الوطني الفلسطيني بتحقيق الدولة واقعا على الارض الفلسطينية وعاصمتها القدس وحق شعبنا بعودته الى وطنه".