الفرد رياشي: همروجة مكافحة الفساد مهزلة كوميدية

رأى الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية الدكتور الفرد رياشي أن "ما يتم تداوله عن السعي لمحاربة الفساد ليس الا مهزلة من نوع الكوميديا السوداء، فبعض المستفيدين منذ سنوات طويلة باتوا اليوم المحاربين الأشداء لعناوين الفساد لأن لا أمل لديهم بالحصول على أموال سيدر إلا عبر هذا النهج الجديد"، معتبرا ان "الآخرين "كعادتهم يقفزون على المسرح مدعين العفة من باب الشعبوية الرخيصة بعد التمتع بمصادر الأموال المشبوهة، وهنالك ايضاً من يجد في ذلك مناسبة لفرض عقاب سياسي على الخصوم وتحويل الأنظار عن القضايا الرئيسية التي تهم البلاد، فضلا عن من دبت فيهم فجأة روح النزاهة والاستقامة وأصبحوا من حاملي لواء مكافحة الفساد بعد فترات من الانغماس فيه على جميع أشكاله".

ولفت رياشي الى ان "الجدير ذكره أن مقترحات هؤلاء لم تتعدى إطار الدعاية الاعلامية، عدا عن بعض التسريبات والتلميحات من هنا وهناك، بدلاً من تقديم خطط عملية وحقيقية لمكافحة الفساد".

وشدد رياشي على ان "المسبب الرئيسي للفساد هو النظام المركزي المهترىء، كونه يشجع على تحصيل حقوق الأفراد والطوائف عبر آلية ما يسمى "الزعيم"، الذي بدوره يحمي أي مرتكب من طائفته ويمنع محاسبته.

من هنا لا حل حقيقيا ومستداما لانهاء الفساد المستشري الا عبر تبني النظام الفدرالي".