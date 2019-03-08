كيدانيان التقى سفير إيران: موسم الصيف سيكون عامرا بالسياح في لبنان

التقى وزير السياحة في لبنان أواديس كيدانيان، سفير إيران في لبنان محمد جلال فيروزينا، وبحث معه في العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصًا على الصعيد السياحي.

وأكّد كيدانيان أنّ "لبنان يتبع سياسة التنويع السياحي، وأنّ موسم الصيف سيكون عامرًا بالسياح في لبنان".