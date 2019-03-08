القاضي صوان أصدر قرارا إتهاميا بحق سوري بجرم التدخل في قضايا الإرهاب

يتابع قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان تحقيقاته في ملفات دفع وقبض رشى بلغ عدد الموقوفين فيها 37 شخصا بين مدنيين وعسكريين، من ضمنهم مرافق النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون المعاون في جهاز أمن الدولة ح.خ.

واستجوب صوان ستة عشر منهم في حضور وكلاء الدفاع عنهم ،وأصدر مذكرات وجاهية بتوقيفهم سندا الى مواد الإدعاء،كما أصدر مذكرتين غيابيتين في حق فارين من وجه العدالة،ويتابع استجواب باقي الموقوفين في هذه الملفات وعددهم 21 موقوفا.

كما أصدر القاضي صوان قرارا إتهاميا في حق السوري حمد سعدو معطي وإثني عشر آخرين بجرم التدخل في قضايا الإرهاب لجهة تأمين المحروقات والمأكولات والحاجيات للإرهابيين كي يتمكنوا من القيام بأعمالهم الإرهالية ومراقبة تحركات الجيش سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 معطوفة كلها على المادة 219 عقوبات والمادة 157 قضاء عسكري ، وأحالهم الى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.