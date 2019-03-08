أصدر المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم مذكرات توقيف في حق خمسة أشخاص، وعمم بلاغ بحث وتحر في حق شخصين، بجرائم تزوير شهادات رسمية وجامعية وأختام عائدة لوزارتي الخارجية والمغتربين والتربية والتعليم العالي، وكذلك جرائم انتحال صفة سفير وهدر المال العام. وأحال الملف مع الموقوفين الى قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار.

كانت هذه تفاصيل خبر القاضي ابراهيم اصدر 5 مذكرات توقيف وبلاغ بحث وتحر بجرائم تزوير وهدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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