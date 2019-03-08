قسد: سنستأنف معركة الباغوز غدا إذا لم يخرج المزيد من المدنيين

أكد متحدث باسم "قوات سوريا الديمقراطية"، في بيان، "أننا سنستأنف الهجوم العسكري على الباغوز إذا لم يخرج المزيد من المدنيين أو المقاتلين بحلول ظهر غد السبت".

وأوضح المتحدث أنه "لم يغادر أي أحد آخر جيب لتنظيم "داعش" منذ أمس".

يذكر أن الباغوز هي آخر جيب لتنظيم "داعش" في سوريا والعراق وهي تقع بجانب نهر الفرات عند آخر نقطة لالتقاء النهر عند الحدود العراقية السورية بريف دير الزور.