رئاسة الجمهورية: الترتيبات خلال جلسة الحكومة هدفها تنظيم العمل وليس منع الاعلاميين من التواصل مع الوزراء

اشار مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية الى ان "وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي تتناول تصريحات وتعليقات حول الاجراءات التي اتخذت في قصر بعبدا أمس، لمناسبة انعقاد جلسة مجلس الوزراء.

توضيحاً للواقع، يهم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية التأكيد على ان الترتيبات المتخذة هدفها تنظيم عمل الاعلاميين المعتمدين وتسهيله، وليس منعهم من التواصل مع الوزراء كما يروّج البعض"، لافتا الى ان "اصحاب المعالي الراغبين في لقاء الاعلاميين يمكنهم الحضور الى القاعة الخاصة بهم ساعة يشاؤون، لا سيما وانها لا تبعد عن قاعة مجلس الوزراء سوى خطوات قليلة".