ماي: بريطانيا قد لا تغادر الاتحاد الأوروبي أبدا إذا رفض النواب اتفاق بريكست

أكد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن "بريطانيا قد لا تغادر الاتحاد الأوروبي أبدا إذا رفض نواب مجلس العموم اتفاق الخروج من الإتحاد (بريكست)".

وخلال كلمة في شكال شرق بريطانيا، طالبت ماي الاتحاد الأوروبي بالقيام "بجهد إضافي" في المفاوضات بشأن "بريكست"، محذرة النواب البريطانيين من أن رفض الاتفاق خلال تصويت حاسم الأسبوع المقبل سيعني أن البلاد لن تغادر أبدا التكتل.