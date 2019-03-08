ناطق باسم "حماس": لا خيار أمام إسرائيل إلا رفع الحصار عن غزة

أكد الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، في بيان، أن "لا خيار أمام إسرائيل إلا رفع حصارها عن قطاع غزة المستمر منذ عام 2007"، مشيراً إلى أن "مسيرات العودة السلمية تتواصل على حدود غزة بكل ثقة واقتدار وبمختلف الأدوات والوسائل الشعبية الضاغطة وليس أمام إسرائيل إلا النزول لمطالب شعبنا برفع الحصار".
وأوضح أن "جمعة المرأة الفلسطينية اليوم هي دليل على مشاركة المرأة بجانب الرجال والشباب الثائر مع كل مكونات شعبنا وشرائح المجتمع في مسيرات العودة السلمية"، مشدداً على أن "المرأة الفلسطينية كانت وما زالت شريكة في نضال شعبنا الفلسطيني وثورته ضد المحتل فمنها الشهيدة والأسيرة والجريحة وستبقى على ذلك حتى النصر والتحرير".
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