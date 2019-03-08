مسؤول ايراني: حضورنا في جبهات المقاومة دلل على تصدير قيم الثورة

أشاد خطيب الجمعة في طهران كاظم صديقي بـ"مشاركة شبان ايران في التصدي للاعداء بجبهات المقاومة ووصفها بأنها دللت على تصدير قيم الثورة الى الخارج"، مشيراً إلى أن "حضور ايران في جبهات المقاومة يعزز من مبادئ الثورة ويدفع البلاد الى قيم الشموخ والتقدم".

وأشار الى "بيان قائد الثورة الأخير"، موضحاً أنه "أكد على نقل قيم الثورة الى الخارج ونقل ثقافة الكرامة والمصداقية في ايران الى البلدان الاخرى"، مشيراً إلى أن "بيان قائد الثورة تضمن الردود على جميع الشبهات وقد عكس صورة ناصعة عن نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية وآمال القائد ومحبته لجيل الشباب".

ولفت الى إن "ثورات كبرى وقعت طيلة التاريخ كفرنسا وروسيا والجزائر ولكن ينبغي النظر الى شعارات الثوريين ومدى تحققها على أرض الواقع"، منوهاً إلى ان "الثورة الاسلامية في ايران حققت الانتصار بفضل وجود قائد متكامل يحمل جميع الصفات المطلوبة وقد اتصفت الثورة بالمعنويات وليس الماديات وقد دعا قائد الثورة أصحاب النوايا السليمة الى الحفاظ عليها والتمسك بها وإبقاء رايتها خفاقة".