AFP: توقيف معارض جزائري في المستشفى الذي يتواجد فيه بوتفليقة في جنيف

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية "AFP" عن "توقيف المعارض الجزائري رشيد نكاز في جنيف في المستشفى الذي يتواجد فيه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة".

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