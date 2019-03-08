الاناضول: القبض على 3 مشتبهين بالانتماء لـ"داعش" بينهم إماراتي بتركيا

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بأن "الأمن التركي ضبط 3 أشخاص يشتبه بإنتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي بولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد"، موضحةً أن "القوات الأمنية كثفت تدابيرها على الحدود، عقب تلقيها بلاغا باستعداد 3 إرهابيين من "داعش" التسلل من سوريا إلى الأراضي التركي بطريقة غير قانونية".

وأوضحت أن "الأمن التركي أوقف في قضاء أقجة قلعة بأورفة، المواطن الإماراتي أ.ش والسوري ح.أ وآخر يدعى م.أ وتم العثور بحوزتهم على العديد من الوثائق التنظيمية وصورا تعود للتنظيم داخل هواتفهم الخلوية".

وأكدت أن "المشتبه الإماراتي المذكور كان يعمل شرطيا في بلاده، وتلقى تدريبات انتحارية بسوريا، بينما المشتبهين الآخرين تسلموا مناصب قيادية داخل التنظيم".