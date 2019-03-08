سانا: المجموعات المسلحة بريف إدلب اعتدت بـ9 قذائف صاروخية على محردة ومحيطها

ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا"، أنّ "التنظيمات المسلحة المنتشرة في ريف إدلب جدّدت اعتداءاتها على المناطق الآمنة، واستهدفت بتسع قذائف صاروخية مدينة محردة ومحيطها في ريف حماة الشمالي، بخرق متكرّر لاتفاق منطقة خفض التصعيد".سانا:

وبيّنت أنّ "الاعتداء تسبّب بوقوع دمار في عدد من المنازل دون وقوع إصابات بين المدنيّين"، مذكّرةً بأنّ "يوم أمس الأول، قُتلت طفلة وأُصيب 6 مدنيين بجروح جراء اعتداء المجموعات المسلحة بعدد من القذائف الصاروخية على قرية جورين في ريف حماة الشمالي الغربي".