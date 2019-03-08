ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا"، أنّ "التنظيمات المسلحة المنتشرة في ريف إدلب جدّدت اعتداءاتها على المناطق الآمنة، واستهدفت بتسع قذائف صاروخية مدينة محردة ومحيطها في ريف حماة الشمالي، بخرق متكرّر لاتفاق منطقة خفض التصعيد".سانا:
وبيّنت أنّ "الاعتداء تسبّب بوقوع دمار في عدد من المنازل دون وقوع إصابات بين المدنيّين"، مذكّرةً بأنّ "يوم أمس الأول، قُتلت طفلة وأُصيب 6 مدنيين بجروح جراء اعتداء المجموعات المسلحة بعدد من القذائف الصاروخية على قرية جورين في ريف حماة الشمالي الغربي".
كانت هذه تفاصيل خبر سانا: المجموعات المسلحة بريف إدلب اعتدت بـ9 قذائف صاروخية على محردة ومحيطها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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