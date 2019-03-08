مسؤول عراقي: "داعش" يركز على سامراء

كشف النائب العراقي ورئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق حاكم الزاملي عن "تكثيف تنظيم "داعش" الإرهابي تركيزه على مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين"، مشيراً إلى ان "سامراء المعروفة بأغلبيتها السُنية ووجود مراقد شيعية مقدسة فيها، تدفع التنظيم إلى إحداث الفوضى هناك والقيام بعمليات إرهابية من أجل تكرار ما حدث عام 2006 بعد تفجير تنظيم القاعدة مرقدي الإمامين العسكريين وخلق فتنة".

ولفت إلى ان "قوات سرايا السلام تؤمن سامراء بشكل كبير رغم قلة الإمكانات المقدمة لها"، مبينا أن "داعش" يحوم في المناطق المحيطة بسامراء وفي صحرائها من أجل تنفيذ عملياته".