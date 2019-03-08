سفير إيران بلندن: منح بريطانيا الحماية الدبلوماسية لامرأة مسجونة بإيران مخالف للقانون الدولي

شدّد سفير إيران في بريطانيا حميد بعيدي نجاد، على أنّ "منح الحماية الدبلوماسية للإيرانية البريطانية نازانين زاغاري-راتكليف (المسجونة في إيران منذ نيسان عام 2016)، نن قبل الحكومة البريطانية، مخالف للقانون الدولي".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الحكومات لا يمكنها ممارسة هذه الحماية إلّا على مواطنيها. وكما تعرف الحكومة البريطانية بشكل واضح، إيران لا تعترف بازدواج الجنسية"، موضحًا أنّ "لهذا السبب وبمعزل عن إقامتها في بريطانيا، تبقى زاغاري إيرانية".
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت منح هذا الوضع لزاغاري-راتكليف (40 عامًا)، مشيرةً إلى أنّ ظروف اعتقالها لا تتطابق مع "القانون الدولي".
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