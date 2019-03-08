"هنوصلكم لو في عرض البحر".. فريق "100 مليون صحة" يتسقل "فلوكة" بالدقهلية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن نسبة إقبال المواطنين بالمحافظة على مبادرة "100 مليون صحة" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ بدء الحملة في 1 مارس الماضي وحتى منتصف اليوم الثامن قد بلغت 1242015 مواطنا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنه منذ التاسعة صباح اليوم الجمعة، وحتى الثالثة عصرا جرى الكشف على 63426 بنسبة 238% من المستهدف اليومي الذي حددته وزارة الصحة بـ 69 ألف مواطن يوميًا من إجمالي 4 ملايين و250 ألف مواطن مستهدف الكشف عليهم في الدقهلية حتى نهاية الحملة في نهاية أبريل المقبل.

وأشار مكي، إلى أن الحملة مستمرة في أيام العطله الرسمية الجمعة، مشيرا إلى أن الفرق الطبية المجهزة والبالغ عددها 1766 فريقا موزعين على جميع منافذ تقديم الخدمة يواصلون الليل بالنهار للوصول إلى المستهدف من مبادرة الرئيس في أسرع وقت ممكن.

وأوضح أن هناك فرقا طبيا تعمل جاهدة للوصل إلى المواطنين في أماكن عملهم، لافتا إلى أن هناك فرق طبية استقلت "فلوكة" صغيره وتجولت داخل بحيرة المنزلة وجزيرة ابن سلام للكشف على الصيادين أثناء ممارسة عملهم، قائلا: "لو في عرض البحر إحنا هنوصلكم".

يذكر أن محافظة الدقهلية تعد ضمن المحافظات الأولى بين محافظات المرحلة الثالثة والتي يجري بها حملة 100 مليون صحة بنسبة 238% من إجمالي المستهدف اليومي، فيما حلت بالمركز الثاني الوادي الجديد بنسبة 230% بإجمالي 3599، والمركز الثالث الشرقية بنسبة 191% بإجمالي 75002 مواطنا، والمركز الرابع قنا بنسبة 136% بإجمالي 2456، والمركز الخامس المنيا بنسبة 134% بإجمالي 36878، والمركز السادس الغربية 133%، وتحل محافظة الجيزة في المركز الأخير بنسبة 120% بإجمالي 48740 مواطنًا.