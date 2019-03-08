الجزائر / بعد غيابٍ طويل، قيادي في الجبهة الإسلاميّة للإنقاذ المنحلة يحضر إجتماعًا للمعارضة

حضر قيادي في حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحل، كمال قمازي إجتماعا لأحزاب المعارضة الجزائرية جرى أمس الخميس 7 مارس 2019 .

وحسب موقع " دزاير برس" يُعتقد أن قمازي الذي يعود إلى الواجهة، بعد غياب طويل، حضر الاجتماع كممثل عن علي بلحاج، الممنوع من التنقل والمشاركة في مسيرات أو لقاءات سياسية.

يذكر أن إجتماع الأمس دعا إليه علي بن فليس وحضرته لويزة حنون، زعيمة حزب العمال إلى جانب جاب الله، والطاهر بن بعيبش، وعبدالرزاق مقري، وغيرهم من الشخصيات السياسية والناشطين.