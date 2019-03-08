من ضمنهم مهاجرين تونسيّين / السلطات التركيّة تضبط 437 مهاجرًا شمال غربي البلاد

ضبطت السلطات التركية 437 مهاجرا غير نظامي، في ولاية أدرنة (شمال غربي) أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا بطرق غير قانونية.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة "الأناضول" أمس، الخميس 7 مارس 2019، أن فرق حرس الحدود والدرك في الولاية، تمكنت من ضبط المهاجرين على شكل مجموعات بمناطق الولاية المختلفة .

ويحمل المهاجرون جنسيات دول أفغانستان، وباكستان، والجزائر، والمغرب، وفلسطين، وبنغلاديش، ومصر، وسوريا، وإيران، بالإضافة إلى الصومال، وتونس، وليبيا.

وسيتم إرسال المهاجرين إلى إدارة الهجرة في ولاية أدرنة من أجل استكمال الإجراءات القانونية، بحسب المصادر ذاتها.