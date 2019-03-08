مسئول أممي: المساواة بين الجنسين ضرورة لتحقيق السلام والتنمية

أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش أن تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ضروريان لتحقيق السلام والأمن والتنمية على المدى الطويل وأن هذا الأمر تضمنته الأجندة الأممية 2030 وأهدافها للتنمية المستدامة التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 وكذلك من خلال سلسلة من اتفاقيات وقرارات الأمم المتحدة.
وقال المنسق الأممي في لبنان - في بيان له اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة – إن المرأة اللبنانية استطاعت تحقيق العديد من الجهود
وأضاف "المرأة في لبنان تقدم إسهامات جديرة بالثناء في مختلف المجالات، سواء في مجال السياسة والصحافة والمحاماه والقضاء والهندسة والطيران والقطاع المصرفي والتعليم والقطاع الأمني والعسكري والعديد من المهن الأخرى".. مشيرا إلى أنه يجب بذل المزيد من الجهود لضمان وصول المرأة إلى مناصب قيادية.
ورحب المنسق الأممي بالتمثيل المتزايد
وأكد أن الأمم المتحدة من خلال مختلف وكالاتها وصناديقها وبرامجها مستعدة لدعم لبنان في تحقيق هدف المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تماشيا مع الجهود الأوسع لتعزيز التنمية المستدامة في لبنان واستقراره وأمنه.
يشار إلى أن الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للمرأة في الثامن من شهر مارس منذ العام 1975.
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