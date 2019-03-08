سجن داعشي 7 سنوات في السويد بعد إدانته بالتخطيط لشن هجوم إرهابي

قضت محكمة بالسويد بسجن شخص لمدة 7 سنوات على خلفية اتهامه في قضية تتعلق بضلوعه في التخطيط لتنفيذ هجوم بالمتفجرات باسم تنظيم "داعش" الإرهابي، كما حكمت أيضا بطرده من البلاد.
وأوضحت محكمة مقاطعة "سولنا" بالسويد - في بيان أوردته شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم /الجمعة/ - أنه تم إدانة المتهم بعد أن أظهرت الأدلة أنه قد حصل على
وأشارت الشبكة الأوروبية إلى أنه تم تبرئة شخصين آخرين في نفس القضية، حيث وجهت التهم إلى الثلاثة أشخاص في شهر ديسمبر الماضي.
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