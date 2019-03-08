محمود عباس يرشح محمد أشتية لرئاسة الحكومة الفلسطينية

أكد مسئولون فلسطينيون إنه من المنتظر أن يكلف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال الأيام المقبلة حليفه القديم، محمد اشتية، برئاسة الحكومة بعد أن قررت حركة "فتح" ترشيحه.
وذكر المسئولون طالبين عدم كشف هوياتهم إن اللجنة المركزية لحركة "فتح" قد قرّرت خلال اجتماع عقدته في وقت سابق من الأسبوع الحالي ترشيح اشتية للمنصب.
وتوقع المسئولون أن يؤيد عباسالتوصية غير الملزمة، التي أصدرتها اللجنة المركزية للحركة.
وأشتية من مواليد العام 1958 وحليف قديم لعباس وعضو في اللجنة المركزية لحركة "فتح". وفي حال تكليفه برئاسة الحكومة سيخلف اشتية، الحمد الله الذي كان مستقلًا سياسيًّا.
وشارك اشتية في مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة، وشغل عدة مناصب
وتشهد الحياة السياسية الفلسطينية انقسامات منذ عام 2007، بعد أن سيطرت "حماس" على قطاع غزة بعد عام من فوزها في الانتخابات التشريعية.
ويتوقّع أن تهيمن حركة "فتح" على الحكومة المقبلة وأن تضم أحزابا أخرى أقل وزنا وألا تضم حركة "حماس".
ويعتبر محلّلون أن استبدال رئيس الحكومة السابق رامي الحمد الله باشتية يندرج ضمن جهود عباس من زيادة عزلة حركة "حماس"، التي تسيطر على قطاع غزة.
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