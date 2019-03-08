الرئيس الروسي يهنئ النساء بعيد المرأة العالمي

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النساء الروسيات بعيد المرأة العالمي، مشيرا إلى قدرتهن على الإبداع وغناهن الروحي غير المحدود.
وقال بوتين في تهنئته الرسمية، اليوم الجمعة: "أهنئكن بعيد المرأة العالمي. وهو العيد الذي نحبه جميعا. وهذا اليوم الربيعي مليءدائما بالزهور والهدايا وتضيئ نوره فرحة نسائنا ونور ابتساماتكن"، حسب قناة روسيا اليوم .
وأشار إلى أن كل الرجال يستعجلون في مثل هذا اليوم للتعبير عن احترامهم للنساء وعن شكرهم
وأضاف: "نعرف أن غناكن الروحي ليست له أي حدود. نعم، هذا ما وهبته لكُنِّ الطبيعة. لكنكن، النساء العزيزات، تضاعفن هذه الهبة بمقدار مئة مرة في معاملتكن تجاه العمل والأقرباء".
وشدد بوتين على أنه من الصعب جدا تصور تاريخ روسيا وتطورها دون القسط الهام للنساء الروسيات.
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